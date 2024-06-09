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シマエナガ　食器　セット　陶器　マグカップ　インコ　文鳥　ブンチョウ　ことり
商品番号 E68508823269
商品名

シマエナガ　食器　セット　陶器　マグカップ　インコ　文鳥　ブンチョウ　ことり
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,603 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とてつもなく可愛いシマエナガ　お皿のセットです4個セットで宅急便にて送らせていただきますレンジ、食洗機対応可能材質ストーンウェアパスタボウル長角皿浅ボウルマグカップ梱包材料や宅急便にて発送の為お値下げはご理解お願いします。海外製品の為画像とは違う色のムラ、初期傷等には返品応じれませんのでご容赦ください。ぼく、シマエナガ等のアイテムを集めてたりお好きな方へ#シマエナガ、インコ3939雪の妖精ことり小鳥セキセイインコインコ文鳥ブンチョウ
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