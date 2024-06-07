新品【2人掛】 Ricordo ファブリックローソファ　アイボリー

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【2人掛】 Ricordo ファブリックローソファ☆アイボリー／グレー 【2人掛】 Ricordo ファブリックローソファ☆アイボリー／グレー

【商品について】2人でゆったりくつろぐことができるローソファです。【組立品】【梱包サイズ】81cm×81cm×40cm（×2個）【商品重量】約17kg（1台あたり）【耐荷重】約80kg（1台あたり）【サイズ・容量】幅160ｃｍ（80ｃｍ+80ｃｍ）×奥行80ｃｍ×高さ74ｃｍ(座面高約35ｃｍ)天然木、ファブリック、ポリプロピレン綿【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※沖縄県と離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。