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ROSENDAHL ローゼンダール コペンハーゲン ボウル\u0026ホットグラスセット
商品番号 P72926144008
商品名

ROSENDAHL ローゼンダール コペンハーゲン ボウル\u0026ホットグラスセット
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROSENDAHLローゼンダールCOPENHAGEN・DENMARKコペンハーゲン・デンマークボウル\u0026ホットグラスセットですボウル/直径約14.7cm、高さ約5.8cm×2個ホットグラス/直径約7.3cm、高さ約11.5cm×2個かなり昔の商品ですので、箱は汚れや潰れがございます自宅保管品になりますので、神経質な方はご遠慮くださいませ#ROSENDAHL#ローゼンダール
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