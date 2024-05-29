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- ペア 和食器 15点＊ 青磁 中皿 高台鉢 花絵 小皿 ガラス皿 珍味入 お猪口
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商品詳細
お2人様用有田焼和食器15点、未使用品です。申し訳ありませんが、食器の変更、人数分の調整ができません。箸、マット、敷板はつきません。未使用にて、特に難なくきれいです。八角皿 φ約15.8h2cm高台中鉢 □15.5h4.8小皿 φ12h2.4cm半月盆 18×16.3cmガラス皿 φ9.0h1.5cm珍味入れ φ6.0h5.6cmお猪口 φ5.0h5.0cm盛鉢 φ15h6.2cm高台の浅鉢は、藤巻製陶の品。高台裏に黒点が１つあります。八角の皿は、絵柄が立体的に浮き出ているような美しい品です。手描きの盛り鉢は、やや小さめですが、お2人様には良いサイズかと思います。お猪口は、絵柄のきれいな雰囲気のある酒器。小さすぎず、使い良いサイズ。お皿/お椀/デザート食器···食器セットカラー···ブルーグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、お猪口(おちょこ)素材···陶磁器(セラミック)SOGAソガガラス食器セット 青花絵 銘々皿 浅鉢和皿 中鉢 煮物鉢豆皿 ガラス食器薬味入れ 菓子盆酒器 おちょこ藤巻製陶 愛陶染付け 手描き
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