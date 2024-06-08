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商品詳細
あまり使ってないので割と綺麗です！ソファサイズ横98センチ高さ90センチ奥行き80センチオットマンサイズ横86センチ奥行き53センチ高さ40センチ愛知県名古屋市天白区まで取りに来て頂ける方大歓迎です！元払いの配送も可能です。
http://narcologia.ru/goods/reproduce928655.html
http://narcologia.ru/goods/injure709567.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi292047.html
1人掛けソファとオットマンセット
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