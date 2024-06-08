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1人掛けソファとオットマンセット
商品番号 X17470404904
商品名

1人掛けソファとオットマンセット
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり使ってないので割と綺麗です！ソファサイズ横98センチ高さ90センチ奥行き80センチオットマンサイズ横86センチ奥行き53センチ高さ40センチ愛知県名古屋市天白区まで取りに来て頂ける方大歓迎です！元払いの配送も可能です。
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