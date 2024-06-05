新品　送料無料　NEW RETRO オリジナル 1人掛けソファ　ブルー

■商品についてNEWRETRO1人掛けソファー。懐かしくて落ち着く、なんだかほっとするソファ。【組立品】【梱包サイズ】70ｃｍ×55ｃｍ×38ｃｍ【商品重量】約12kg【耐荷重】約90kg【ORG】■サイズ・規格幅：63.5ｃｍ×奥行き：73ｃｍ×高さ：70ｃｍシートまでの高さ36ｃｍ座面幅52ｃｍ座面奥行き50ｃｍアームの高さ50ｃｍ材質：天然木／ウレタンフォーム／ウェービングベルト、張り地／バイキャストＰＵレザー【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。



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