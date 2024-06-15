敬老の日に最適】プレミアムな高反発の癒しで質の高い睡眠を【免疫力UP ...

有名アスリートも使用してより高いパフォーマンスに繋げておられるジャパネットたかた特別モデルの西川ボナノッテ 三つ折りマット複数ご購入いただいた方には更に割引させていただきます。リラックスした姿勢とは、「立った姿勢が横になった時も保たれている状態」のことです。このためには、「体圧分散」と「寝姿勢保持」が大切です。本商品は、重さがかかり沈みがちな腰部分をしっかり支えてくれるよう、真ん中部分をよりしっかりさせたこだわりの仕様です。重い腰部はしっかり支える！※画像はシングルのイメージです。2層構造で体圧分散性が向上！！2層構造の下層部には優れたクッション性と適度な反発力を持つ素材を採用、寝姿勢をしっかり支えます。さらに、上層部に採用した新素材ウレタンは柔らかさと弾力性を兼ね備えていることで、身体のカーブにフィットし全身に圧力を分散します。2層構造で体圧分散性が向上！！※画像はイメージです。理想的な寝姿勢で、快適な睡眠を。柔らかすぎる寝具は身体が沈み込み、硬すぎる寝具は腰や肩に圧力が集中してしまいます。ボナノッテプレミアムは表面は柔らかくクッション性があり、かつ身体をしっかり支えてくれる適度な硬さ。肩や腰の負担を抑えて、理想的な寝姿勢へ導きます。理想的な寝姿勢に高反発素材が寝返りをサポート！絶妙な反発力で寝返りをサポート質の高い睡眠をとるためには、いかに寝返りしやすいかがとても重要です。ボナノッテプレミアムは上下層ともに弾力性に優れており、寝返りがしやすいため身体の負担を軽減。すっきりした目覚めに！絶妙な反発力で寝返りをサポート厚みがたっぷり10ｃｍ※1あるので、敷き布団として使用しても底付き感がありません。側生地の肌触りも柔らかく仕上げられており、寝心地は抜群です。ボリュームたっぷりで抜群の寝心地・畳や床に・マットレスとして・マットレスの上に※2様々な寝具環境に合わせてお使いいただけます。※2マットレスの上で使用の際は、硬めのマットレスを推奨。これ一枚でつかえる！毎日使うからこそ、扱いやすさにもこだわり！スッキリ収納！収納に便利な3つ折りタイプ。日本の住宅環境を考慮した設計で、押し入れへの収納もラクラクです。厚さ···10～19.9cm



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