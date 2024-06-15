変身携帯ショドウフォン＆ホルダー

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商品詳細
「写真が全て」2009年バンダイ侍戦隊シンケンジャーより携帯モードから筆モードに変形!光る!鳴る!変身携帯ショドウフォン(動作確認済)ショドウフォンホルダー東映八手三郎テレビ朝日シンケンレッド松坂桃李高梨臨森田涼花相葉裕樹鈴木勝吾
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