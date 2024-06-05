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ダイニングテーブル　150cm リビングダイニングテーブル
商品番号 L87557162356
商品名

ダイニングテーブル　150cm リビングダイニングテーブル
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 14,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。こちらはダイニングテーブルのみ出品です。椅子は別で出品しております。●ダイニングテーブル（椅子も出品中）大川家具　天然木2年間使用し引っ越しを機に、買い替えるため出品しました。細かな傷など多数ありますのでお安く設定してます低めのテーブルで鋭利な角もないので子育て世代やご高齢の方やお部屋を広く見せたい方におすすめです。【サイズ】テーブル▶️横150cm幅85cm高さ66cm人気色ウォールナット　　　#ダイニングテーブル　#リビングテーブル#机　#リビング　#ウッド調　#ダイニング#食卓テーブル
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