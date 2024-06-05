ダイニングテーブル　150cm リビングダイニングテーブル

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらはダイニングテーブルのみ出品です。椅子は別で出品しております。●ダイニングテーブル（椅子も出品中）大川家具 天然木2年間使用し引っ越しを機に、買い替えるため出品しました。細かな傷など多数ありますのでお安く設定してます低めのテーブルで鋭利な角もないので子育て世代やご高齢の方やお部屋を広く見せたい方におすすめです。【サイズ】テーブル▶️横150cm幅85cm高さ66cm人気色ウォールナット #ダイニングテーブル #リビングテーブル#机 #リビング #ウッド調 #ダイニング#食卓テーブル
http://narcologia.ru/goods/smear911204.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose130540.html
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