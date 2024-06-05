butakusaさま　黒レザー　ソファベッド　2〜3人掛け　送料込

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黒の合皮のソファです。2年ほど前にマナベインテリアハーツにて購入しました。2年経ったとは思えないほど綺麗です。角スレや白ステッチの汚れも見る限り見当たりません。ソファとしても使えますし、背もたれの角度を調整してベッドにすることも可能です。（4段階調整可能）アームレストも3段階調整が可能です。（1枚目はフラットな状態、3枚目は1番立てた状態です。）背もたれは真ん中から2つに分かれており、左右で違う角度にして使うこともできます。（写真4枚目）サイズ感高さ 90cm横幅 186cm奥行き 91cm床〜下辺までの高さ 17cm(ルンバも通ることができます)床〜座るとこまでの高さ 42cm私が福岡に住んでおりますので福岡の家に引き取りに来てくれる方がいらっしゃれば嬉しいです。その場合は値引きします！たのメル便で発送する予定です。質問あればお待ちしております！喫煙者なしペットなし（クッションも希望があればサービスしますのでお申し付けください。）