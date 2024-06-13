ビンテージ スツール オットマン アクセサリー台 ディスプレイ台 剥離元々の色から、脚を剥離加工してありますのでツヤは無く木の雰囲気を感じられ、剥離した事でナチュラルな感じに仕上がっています。生地もオリジナルで状態も良いかと思います。玄関でのちょっとしたスツールやオットマンなどでお使い頂けるスツールです。サイズも使いやすく、がたつきも無く良好だと思います。サイズ縦32cm横41.5cm高さ43.5cm不明な点などありましたらお気軽にコメント下さい。古い物ですので傷、スレ、色褪せ、シミ、歪み、反りなどございます。アンティーク・ビンテージにご理解のある方のみご購入ください。※購入後のクレーム・返品には対応致しかねますので、必ず画像にてご確認下さい。また、気になる点などありましたら購入前に質問下さい。（検索用）イスいす椅子食器棚本棚カップボードコレクションケースダイニングダイニングテーブルフレンチアンティークアンティークフランスオクタホテルサラグレースblancd’ivoireインテリア古道具コレクションオルネドフォイユフランスアンティークアンティーク家具unicoIDÉEACTUSチェアIKEA無印良品オルネドフォイユホワイトフランス アンティークアンティーク フランスフランフランアフタヌーンティーカフェダイニングチェアアンティークチェアテイスト···洋風天板の形状···角型天板の素材···木テイスト···洋風天板の形状···角型天板の素材···木



ビンテージ スツール オットマン 剥離 - スツール



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