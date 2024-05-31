

ロイヤルコペンハーゲン アポロ月面着陸記念プレート1969年 Z ロイヤルコペンハーゲン アポロ月面着陸記念プレート1969年 Z



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ロイヤルコペンハーゲン制作1969年アポロ月面着陸記念プレートデンマーク《サイズ》直径:約18.5cm高さ:約2cm《状態》表面に写真では写らない程度の若干のスレ傷があります。付属品の箱はありません。ご了承の上ご購入お願い致します。※割れないよう丁寧な梱包で発送致しますが万が一配送中の破損があった場合の補償は致しかねますのでご了承下さい。お皿/お椀/デザート食器···皿/プレートカラー···ブルー皿/プレート形状···丸