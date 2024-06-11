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最高品質　秘蔵放出　幻のエスピリット鉱山産　セイクリッドセブンの原石　2
商品番号 R59724211553
商品名

最高品質　秘蔵放出　幻のエスピリット鉱山産　セイクリッドセブンの原石　2
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 9,947 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️光輝く奇跡の石たちを見て下さいね⭐️↓クリックで全商品ご覧いただけます(^^)#セイクリッドグラスの天然石◉詳細◉産地：初期採掘　ブラジル・エスピリット鉱山産品質：最高品質約10年以上前の卸・オールドストックです。初期採掘ブラジル・エスピリット鉱山産の「最高品質」のセイクリッドセブンです。様々な色彩が混合した、これぞセイクリッドセブンと言うような多彩な色彩です。◉特徴◉①アメジスト、スモーキークォーツを母体とし、色鮮やかなゲーサイト、レピドクロサイトまで混合した大変希少な逸品です。②水晶自体が素晴らしい透明感です。③内包鉱物の艶が素晴らしく深く輝いています。④エナジー溢れる逸品です。⑤滅多にないエスピリット鉱山産の原石です。◉石言葉◉・運命を好転させる・大いなる癒し・サイキック能力を高める・グラウンディングを強くする・成功をもたらす・調和をもたらす・幸運を引き寄せる・バランスと調和、高次元との繋がり内包された鉱物同士のエネルギーが相乗効果的に働き、原石の段階で７種類が入っていれば、それら全てのエネルギーを持つと言われています。さらにこれだけのエネルギーが強い石であるにもかかわらず、持つ人を選ばない石です。約10年以上前に卸が仕入れて保管していた、セイクリッドセブンです。この度、ストックの中から特別に譲っていただきました。小さな原石としてはお値段はしますが、もう2度と手に入らないかもしれない、「奇跡の逸品」です。シルバーアクセサリー、マクラメ編み、ワイヤーラップ等でのオリジナルアクセサリーの作成素材にも最適です(^^)また、ポーチ等に入れて持ち歩くお守りとしてもおすすめですよ☆人生の素晴らしいパートナーにどうぞ(^^)#最高品質#天然石#パワーストーン#ブレス#クォーツ#水晶#ヒマラヤ水晶#ガネッシュヒマール#セイクリッドセブン#スーパーセブン#モリオン#エスピリット鉱山#スギライト#ラリマー#アメジスト#原石
http://narcologia.ru/goods/sucrose6740.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual393046.html
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