B'z LIVE-GYM ライブタオル　4種類

⭐︎B'zLIVE-GYM1998SURVIVEツアーグッズ会場で購入後、開封し保管してました。写真で状態確認お願いします。会場で使用したのかどうか覚えてませんが、使用していれば、一度洗濯していますので、ご理解ください。圧縮して発送予定です。個人的には、初めて参加したLIVE-GYMで、思い入れも強いのですが、グッズなどスペースを取りすぎているため、喜んでいただける方見えたらお譲りしたいなと思ってます。その他、3種類⭐︎B’zLIVE-GYM2008ACTION⭐︎B'zLIVE-GYM2001ELEVEN⭐︎B'zLIVE-GYM2003BIGMACHINE写真も少し足しました。タオル地の毛並みが長い感じで、ところどころ糸にたわみがある感じで、場所によっては下の色が見えます。ミュージシャン種別···グループグッズ種類···タオル・ハンカチ人気グループ···B'z



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