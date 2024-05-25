【希少レア】CITIZEN シチズン おたまちゃん 目覚まし時計 昭和レトロ

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約40年前CITIZENシチズン製喋る目覚まし時計です！かなり昔の物になりますので、劣化や汚れなどはありますが、機能的にはほぼ問題なくご使用頂けます！♬るるるんぱっあっそーれ！るるるんぷっあっどーした！おっきよ～よ♪あっそれおっきよ～よ♪あっよいっしょっ♬︎って喋ります(ˊᵕˋ)大切に入念に梱包して発送させて頂きますが、到着時の破損、故障などはお受け致しかねますので、ご了承の上ご購入よろしくお願いします！※電池は付属しません。#昭和#レトロ#希少#レア#入手困難#懐かしい#可愛い#喋る#目覚まし#時計#昭和レトロ#CITIZEN#シチズン#おたまちゃん#レア