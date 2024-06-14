最終価格【廃盤品/レア】Marimekko ラテマグ KIPPIS 1個

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MarimekkoラテマグKIPPIS(キッピス)です。製造年代2008年で廃盤品のため、コレクターの方にもオススメです。【個数】1個【サイズ】直径約7.5cm×高さ約7cm【容量】200ml【材質】磁器【付属品】なし※あまり使用していませんので比較的美品だと思いますが、使用感には個人差がございます。神経質な方は御遠慮ください。※中古品のため画像を拡大して確認頂き、疑問点等は必ず購入前にコメント欄にてお願いします。画像追加のご希望の際には遠慮なく仰って下さい。※配送時は緩衝材で包んで箱に入れてお送りします。その際にリサイクル資材を使用することがございます。当方のプロフィールをご一読いただき、ご了承頂いた方のみご購入くださいますようお願いします。