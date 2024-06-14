ウニコ　　インテリア雑貨　unico

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ウニコ unico購入後しばらくテレビボードの上に座らせていました、実物画像は４枚目以降です。発送はライオン、チーターのみです。ウニコのアニマルフェアで完売したもう手に入らないお品です。[商品説明]動物たちの優しい表情と、洗練されたデザインが魅力的な木彫りのお座りライオン。ケニアの職人の手によって、ひとつひとつていねいに作られています。棚や窓辺に、ちょこんと飾ってお楽しみください。何とも言えない表情と脱力感がたまらなく可愛くて購入しましたが我が家の雰囲気に合わない為出品します。おしゃれな感じに飾って下さる方にお譲りしたいです！ウニコの商品が好きでついつい購入してしまいます。クッションカバー、鉢カバーも出品中です！よろしくお願い致します。バラ売り✖️お値下げ✖️送料無料おしゃれかわいい置物インテリア置き物木製オブジェ北欧北欧雑貨インテリア雑貨韓国北欧インテリア木製インテリア