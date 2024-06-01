足踏み式アルコール スタンド(STEP STAND)

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商品詳細
足で踏むだけでアルコールが出る！！足踏み式のアルコールスタンド登場です⭐️ノズルの種類問いません！！高さも自由自在です！！サイズ：1000×300×400重量：7.5kg材質：スチール仕上げ：焼付塗装 白日本製※画像のアルコールボトルは付属していません。#アルコール#足踏み#スタンド
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