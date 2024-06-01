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足踏み式アルコール スタンド(STEP STAND)
商品番号 L31157654012
商品名

足踏み式アルコール スタンド(STEP STAND)
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 2,000 円
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商品詳細

足で踏むだけでアルコールが出る！！足踏み式のアルコールスタンド登場です⭐️ノズルの種類問いません！！高さも自由自在です！！サイズ：1000×300×400重量：7.5kg材質：スチール仕上げ：焼付塗装　白日本製※画像のアルコールボトルは付属していません。#アルコール#足踏み#スタンド
http://narcologia.ru/goods/conception163057.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild294352.html
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