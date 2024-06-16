

John Derian | ブランドジュリエ



人気デコパージュ・アーティスト、ジョン・デリアンにインタビュー！



JOHN DERIAN – FEELSEEN



NYのデザイナー、ジョン・デリアンの新作＆サイン会 | Numero TOKYO



【ジョンデリアン】JOHN DERIAN ポストカードセットⅤ - Moon Cabinet ムーンキャビネ



【ジョンデリアン】JOHN DERIAN デコパージュプレート レクタングルトレイ3.5×7” スイカ - Moon Cabinet ムーンキャビネ



Botanical Goods31アンティーク感覚のボタニカルプレート、ジョン ...



JOHN DERIAN – FEELSEEN



ジョンデリアン JOHN DERIAN デコパージュプレート 飾り皿 家具 Φ21cm アッシュペーフランス H.P. FRANCE 取扱 ◎ - TOKYO RECYCLE imption | 東京・世田谷のリサイクルショップ デザイナーズ・北欧家具の販売・買取



知っておきたいこのブランド☆JOHN DERIAN (ジョン・デリアン ...



【ジョンデリアン】JOHN DERIAN カード ニワトリ - Moon Cabinet ムーンキャビネ



□ ジョンデリアン/JOHN DERIAN 花/Flower デコパージュプレート



壁を彩る器。「Astier de Villatte（アスティエ・ド・ヴィラット ...



ジョンデリアン



H.P.FRANCE - John Derian ジョンデリアンポストカード 2枚セット 芍薬 ...

サイズ:直径13㎝デコパージュという技法を用いたプレートやオブジェたちは、ニューヨークで手作業により生産されている。美しい図の素材は作家自身がコレクションしているヴィンテージの図鑑や雑誌の図柄から取り入れられており、数え切れない程の種類を持つ作品は、あなたの部屋をまるで美術館のようにしてくれる。 アンティークペーパーのコレクターでもあるデザイナーが立ち上げたJohnDerian自身のコレクションからインスピレーションを受けたヴィンテージの画集や植物・昆虫・メッセージなどが映し出された繊細な作品たち。ニューヨークにあるスタジオで、紙や生地の切り抜きをガラスなどに貼り付けて作成するデコパージュという技法により、1点1点丁寧にハンドメイドされています。※使用済みでよろしければ、壁に取り付けるプレートハンガーをお付けしますのでお申し出下さい。他にもジョンデリアンのプレートを出品しておりますので、おまとめいただける場合は、送料分お安くさせていただきます。JOHNDERIANASTIERdeVILLATTEアスティエ・ド・ヴィラットアスティエドヴィラット