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商品詳細
サイズ:直径13㎝デコパージュという技法を用いたプレートやオブジェたちは、ニューヨークで手作業により生産されている。美しい図の素材は作家自身がコレクションしているヴィンテージの図鑑や雑誌の図柄から取り入れられており、数え切れない程の種類を持つ作品は、あなたの部屋をまるで美術館のようにしてくれる。 アンティークペーパーのコレクターでもあるデザイナーが立ち上げたJohnDerian自身のコレクションからインスピレーションを受けたヴィンテージの画集や植物・昆虫・メッセージなどが映し出された繊細な作品たち。ニューヨークにあるスタジオで、紙や生地の切り抜きをガラスなどに貼り付けて作成するデコパージュという技法により、1点1点丁寧にハンドメイドされています。※使用済みでよろしければ、壁に取り付けるプレートハンガーをお付けしますのでお申し出下さい。他にもジョンデリアンのプレートを出品しておりますので、おまとめいただける場合は、送料分お安くさせていただきます。JOHNDERIANASTIERdeVILLATTEアスティエ・ド・ヴィラットアスティエドヴィラット
http://narcologia.ru/goods/flight137128.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle712625.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic137012.html
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