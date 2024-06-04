マクドナルド　ドナルド人形

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商品詳細
全長約50㎝です。古い物なので、シミや汚れ等がございますので画像でご確認ください。笛を口にさしてお腹を押すと笛を吹きます。#マクドナルド#マクドナルドドナルド人形#アメリカンフィギュア#アメリカン雑貨#レトロ人形#アンティーク人形#おもちゃ
http://narcologia.ru/goods/composite913254.html
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