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お洒落なゴールド　チェア
商品番号 A63447310517
商品名

お洒落なゴールド　チェア
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

１脚になります。ゴールドのフレームが豪華なチェアサイズ(約)：W45×D51×H91.5cm座面サイズ(約)：W40×D40cm座面高：49cm座面は比較的綺麗な状態ですが脚部分にアンティーク独特の錆があります。中古をご理解頂ける方のご購入をお願いします。神経質な方・完璧をお求めの方はご購入をお控えください。写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解、ご了承の上、ご入札をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recommended527790.html
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