【10/31までのsale】ニトリ　ソファ 2人掛け用

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ニトリの2人掛け用ソファです。引越しのため10/31までの出品とさせていただきます。汚れや糸のほつれなど特に目立ったダメージは御座いませんが、現状お渡しになりますのでご了承くださいませ。タバコも吸っていないので、臭いなどはなく綺麗な状態です。サイズ幅142奥行き83高さ58金額は送料込みです。テイスト···モダン機能···クッション付主な張り地···布・ファブリック