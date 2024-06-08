未使用 木製 重箱 一段重 お寿司桶 寿司樽 お節 蓋付き容器 作家 在銘 高級

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在庫処分セール☆こちらは30％オフ！6980円→4886円破格です、、下の#(青文字)商品もぜーんぶ30％オフここにあるだけ☆未使用☆木製蓋付き寿司桶一段重です。おせち料理手巻き寿司など昭和レトロ昭和ロマンモダンアンティークビンテージヴィンテージ年代物当時物時代物サイズ(蓋込み)直径→33cm高さ→7.5cm綺麗な竹絵です。5枚目のお写真のように、桶全体が竹をイメージしたような作りで、形やデザインも竹に似せた作りになっています。容器の下あたりが竹のようにボコッとした形になっています。塗り特有のものがあります。下地の黒塗りが所々見えています。作家さんの銘が入っていますが黒文字が半分薄くなっています。お色はマスタード色です。木製と書いたものはありませんが、サイトで銘やデザインや色などこちらと全く同じものが木製として載っていましたので木製としています。継ぎ目もあります。ずっしりと良い重量感で立派です。未使用なので状態は良いですが、昔のものなので経年劣化はあります。逆に良い味を出していますが、完璧なものをお求めになる方は購入をお控えくださいませ。もちろん普通に使って頂けます。お節料理のお重箱としてや、大きいので大人数でのお寿司パーティーなどなど、他にも多用に使っていただけます。共箱がありますが劣化しています。そのまま梱包材として使わせていただきます。他の食器などの昭和レトロ商品はこちらから↓#残りわずか！ひまわりの古き良き物インテリアセール一覧古いものなので経年劣化や保管に伴う細かなキズ等ご了承下さい。また、素人検品のため小さなスレ、キズ等の見落としもご了承下さい。N61新品美品高級すし桶寿司おけすしおけお重箱弁当箱入れ物大きい大サイズ特大1段重竹絵竹柄竹模様竹形イエロー黄色ホームパーティーお花見運動会ピクニック誕生日お祝いお膳御膳おひつ御櫃飯櫃菓子器菓子鉢お菓子入れお正月おせちちらし寿司手巻き寿司日本料理和食器和柄和風丸型お洒落おしゃれ可愛いかわいいオールド美術品古美術骨董品芸術品工芸品塗り物塗物上質上品丈夫日本製