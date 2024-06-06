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食パンソファベッド 1人用
商品番号 G96793876001
商品名

食パンソファベッド 1人用
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

食パンソファベッド約2年ほど使用していましたので、よく見ると汚れや使用感があります。（写真3枚目、4枚目参照）写真4枚目の汚れはいつ、何でついた汚れかは分かりません。自宅にペットや喫煙者はおりません。ご理解頂ける方のみ、ご購入よろしくお願いします。即購入OKです！
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