食パンソファベッド 1人用

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商品詳細
食パンソファベッド約2年ほど使用していましたので、よく見ると汚れや使用感があります。（写真3枚目、4枚目参照）写真4枚目の汚れはいつ、何でついた汚れかは分かりません。自宅にペットや喫煙者はおりません。ご理解頂ける方のみ、ご購入よろしくお願いします。即購入OKです！
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