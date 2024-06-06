3人掛けソファー クッション付き

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1週間前に購入したソファーです。座り心地もほどよく硬くてこのソファーを部屋に置いとくだけで一気に華やかになります。付属のクッションもおつけ致します。脚は取り外し可能です。家のサイズに合わなかったので格安で出品致します。W185D95H67SH42cm配送もできますが、購入者様での手配をお願い致します。【カラー】テールグリーン【材質】コーデュロイファブリック・スチール脚カラー···グリーン主な張り地···布・ファブリック機能···脚取り外し可テイスト···ナチュラル