アウガルテン小皿　2枚

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古い物ですが、緩衝材に包んで箱にしまっていました。箱には痛み変色がありますが、皿自体は綺麗で割れ欠け等は無いと思います。素人保管である事を御理解お願いします。すり替え防止の観点から返品は御遠慮下さい。状態は写真でご判断をお願いします。不明な点は購入前にコメントお願い致します。#アウガルテン#小皿#コレクション