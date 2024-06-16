【最終値下げ/送料込】karimoku 2人掛けソファ WU4762

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カリモクのソファです。買い替えのため出品いたします。木製肘掛ソファで、木の部分はウォールナットです。背もたれ・シート部とも、取り外しできる置きクッションになっています。座面のカラーはグレー系です。■商品サイズW1635【横幅】D820【奥行】H750【高さ】SH400mm【座高】「WU4762」で検索していただくと、通販サイトにて詳細が確認できます。■状態・肘掛けの片方に小さな傷が複数あります。※画像参照・破れや破損、使用上の不具合はありません。・新品ではありませんので、中古家具にご理解のある方のみご購入をお願いいたします。・ペットなし、喫煙者なしでの使用です。■発送梱包・発送たのメル便にて発送予定です。表示価格に送料(18500円)が含まれます。買取業者への依頼も検討しておりますので、購入前にコメントをお願いいたします。ご要望があれば気になる箇所の画像を追加しますので、お気軽にお問合せ下さい。よろしくお願いいたします。