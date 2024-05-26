蝶プラ工業　すのこベッド　エアースリープ　日本製

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商品詳細
※付属のバンドはつきませんのでご了承をお願いいたします。サイズ→シングル構造→折り畳み型色→アイボリー※自宅保管していました。※プチプチに巻いての簡易包装での発送となりますので、ご理解のほど宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/calling214150.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney602449.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate614377.html
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