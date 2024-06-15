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【新品未使用】荷造り紐　PPロープ　3セット
商品番号 A61550000820
商品名

【新品未使用】荷造り紐　PPロープ　3セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

在庫整理のため、出品致します。倉庫に保管しておりました、PP紐です。荷造りなどに使われる物です。1000m巻が3セットです。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce485755.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney24349.html
http://narcologia.ru/goods/message181627.html
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