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- 【新品未使用】荷造り紐 PPロープ 3セット
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商品詳細
在庫整理のため、出品致します。倉庫に保管しておりました、PP紐です。荷造りなどに使われる物です。1000m巻が3セットです。よろしくお願いします。
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