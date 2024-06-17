蒲田川の石　台座付き　岐阜県　石

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商品詳細
岐阜県を流れる蒲田川の石台座付きです。種類...その他素材...石材テイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風,アンティーク・クラシック,インダストリアル,エレガント,カントリー風,コースタル・海岸風,シャビーシック,シンプル・ベーシック,ナチュラル,ポップ・カジュアル,ミッドセンチュリー,モダン,レトロ・ミッドセンチュリー,西海岸・マリン風,姫系・フェミニン・ロマンチック,北欧,北欧モダン,和モダン,和風高さ...～19.9cm
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