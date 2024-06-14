イームズとスケートボードデッキブランドのglobeとの貴重コラボ商品になります。国内入荷数はかなり少ないです。インテリアとして壁に飾れる専用金具が付属しています。勿論スケボーを楽しむのも良いと思います。デッキサイズ 8.0inch長さ 約80センチ 幅 約20センチショップから送られて来た専用の段ボールで発送させて頂きます。それでは宜しくお願い致します。



EAMES × GLOBE 壁掛けデッキ-



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イームズオフィス×グローブ / Eames Office×GLOBE 80周年記念 スケート ...



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【GLOBE】『Eames Silhouette Deck - Solar Do Nothing』 - grande - ファッション、スケートボード、映像、音楽、Kuumbaお香等の通販サイト



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