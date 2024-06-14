燭台 灯台 アンティーク

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商品詳細
祖父が持っていた物です。磁石が付かないので銅製だと思います。※ろうそくを差す芯棒にグラつきがあります。※経年のサビや汚れがあります。■サイズ 高さ 約71センチ 直径 約20センチ※発送時は写真2枚目のように分解して送ります。#燭台#灯台#ろうそく立て#アンティーク
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