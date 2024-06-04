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ミッドセンチュリーデザイン　皿　花器　ボウル
商品番号 Y35558979723
商品名

ミッドセンチュリーデザイン　皿　花器　ボウル
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミッドセンチュリーデザイン　皿　花器　ボウル横33㎝高さ26㎝詳細不明です。そのまま飾っても綺麗ですが自然光やライトに当たるととても美しいです。是非ご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/navigate75430.html
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