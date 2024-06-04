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動作品・昭和レトロ・カシオ卓上計算機 (蛍光管・10桁)
商品番号 T98835195960
商品名

動作品・昭和レトロ・カシオ卓上計算機 (蛍光管・10桁)
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・MODEL：101-A・CASIOの旧ロゴ商品・カバー付属
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