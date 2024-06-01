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vintage 西ドイツ製 GERZ ビアマグ
商品番号 N44260413772
商品名

vintage 西ドイツ製 GERZ ビアマグ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,443 円
在庫状況 あり

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商品詳細

都内のビンテージショップで購入しました、西ドイツ製GERZのオールドビアマグです。陶器製、グレーにネイビーのクールな色味小物入れや花瓶などにも。約縦18約横10以下ハッシュタグより全商品ご覧いただけます。#Park_商品一覧#Park_小物民藝ミッドセンチュリー花瓶フラワーベースモダンPUEBCOHPFrancedecowestgermaneUsedレトロD\u0026DEPARTMENTantiqueornedefeuillesイタリアオルネドフォイユドライフラワー陶器WPGインテリアオブジェunicozarahomeh\u0026mhomefatlavaヴィンテージ骨董手仕事ジャグフランスレトロコンランショップやちむんCONRANSHOPtodayfulfatlavaトゥディフルアンティークユーズドcasica古道具　SHIROYAMAfunikauchidaジャンティークIDEEイデー　蚤の市ブロカント手作りkinto西ドイツ花瓶　fatlava吉田玲香todayfulレイチェルクーフィンランド北欧
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