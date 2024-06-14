ルチルクォーツ 針水晶　瓢箪型

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ルチルクォーツ針水晶大変縁起の良い瓢箪型ルチルクォーツ針水晶細かい針がずっしり入って縁起の良いルチルクォーツです。サイズ約:高さ約33mm瓢箪下部直径約20mmストラップ紐付きペンダントトップとしても使用できます。天然石ですので天然由来のキズやヒビ、不純物やインクルージョンなどがあります。⭐︎撮影の環境やディスプレイによりお色が違って見える場合がございます。自宅で保管した商品なのでご理解頂いた上でご検討ください。返品、返金はお受け出来ませんので予めご了承ください。