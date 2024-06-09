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☆茶道具☆御室窯造 仁清羽子板 香合 色絵『鶴亀松竹梅文』共箱☆美品☆
商品番号 H34498837430
商品名

☆茶道具☆御室窯造 仁清羽子板 香合 色絵『鶴亀松竹梅文』共箱☆美品☆
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆茶道具☆御室窯造仁清羽子板香合色絵『鶴亀松竹梅文』共箱☆美品☆5D0424サイズ(約):長さ11.7㎝、最大幅4㎝、高さ2.3㎝、重さ79g
http://narcologia.ru/goods/traverse420126.html
http://narcologia.ru/goods/traverse489626.html
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