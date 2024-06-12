さえらのキーホルダー人形１４㎝



さえら人形キーホルダー | さえら POTECHINO マリーアン金沢



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レビュー高評価のおせち贈り物 大理石ブックスタンド その他 ...

さえらさんの品物はとても良いのでお値段もお高い商品ですがレースをふんだんに使い可愛い子です。長年使わないでキャビネットの中に入れて、半紙に包んでいましたので目立った傷や汚れはありません。でも長年家に居ましたから、、、値下げして出品します。専用は致しません。極端な値下げは致しません。先に購入された方優先とさせていただきます。ノークレーム、ノーリターンでお願い致します。あくまで中古品になりますので御理解下さい。犬が一匹居ます、、、犬アレルギーの人はご遠慮ください。コメントの返信や発送を出来る限り送球に対応するように心がけております。お互いに気持ちの良い取引きが出来ることを心がけております。どうぞ、よろしくお願い致します。