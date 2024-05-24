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西村拓哉 うちわ アクキー 公式写真 おまけ付き
商品番号 X40855008822
商品名

西村拓哉 うちわ アクキー 公式写真 おまけ付き
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 2,177 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・うちわ(あけおめ2019)うちわ本体に傷があったり袋にも折れが有り、あまり状態はよくありません。・アクスタ(あけおめ2019)新品未開封ですが粘着部分に少しホコリが付いています。・公式写真10枚1枚だけ写真に小さな汚れがございます。傷などについては画像をご確認ください。素人による保管のため神経質な方は御遠慮ください。関西ジャニーズJr.LIVE2019春松竹
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