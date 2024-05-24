Collar×Malice 黒ネコマスコット＆缶バッジ 岡崎 契

グッズ種類···ぬいぐるみオトメイトCollar×Maliceカラマリ岡崎契新品未開封の黒ネコマスコット＆缶バッチセットの岡崎さん1点になります。暗所にて保管しておりました。新品未開封ですが、お写真の通り外袋に劣化が見られるため「目立った傷や汚れなし」表記にしております。未開封のため、缶バッチの状態も分かりかねます。素人保管のため、微傷等も気になる神経質の方の購入はご遠慮願います。梱包はお写真の状態からプチプチ１重巻き＋水濡れ防止のOPP袋を予定しており、発送は専用ダンボールに入れてゆうパケットプラス予定です。お写真をよくご確認の上、購入をご検討いただけますと幸いです。即購入可。お値下げは今のところ考えておりません。発送は長めに設定しておりますが、土日以外でしたら翌日発送させていただくこともあります。



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