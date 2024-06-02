額縁入り「夢」色紙 大徳寺 管長

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商品詳細
大徳寺の管長の色紙。『夢』若干シミあり。額縁の金具サビあり。額縁の木ささくれあり。
http://narcologia.ru/goods/stepchild183052.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce102955.html
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