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商品詳細
ブロンズ像虎置物縁起物銅製品最大幅40cm高さ18cm蔵より出て来た/ブロンズ像です。重量感あり、表情は勇ましく、身体はしなやかです。躍動感がありますが品もあります。体全体の虎模様がなんともいえません。古いものの良さと感じてくださる方にご検討いただけると幸いです。
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http://narcologia.ru/goods/waveform536517.html
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古道具/猛獣虎のブロンズ像 - 置物
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