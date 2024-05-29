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古道具/猛獣虎のブロンズ像
商品番号 N77001713888
商品名

古道具/猛獣虎のブロンズ像
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 37,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブロンズ像虎置物縁起物銅製品最大幅40cm高さ18cm蔵より出て来た/ブロンズ像です。重量感あり、表情は勇ましく、身体はしなやかです。躍動感がありますが品もあります。体全体の虎模様がなんともいえません。古いものの良さと感じてくださる方にご検討いただけると幸いです。
http://narcologia.ru/goods/freshman176856.html
http://narcologia.ru/goods/waveform536517.html
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