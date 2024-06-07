リサラーソン 犬　置物

リサラーソン 犬 置物見た所破れやカケはございません。足の裏に少し汚れがございます。細かい擦れはございます。状態・サイズは写真にてご確認ください。飾っていました、神経質な方はお控え願います。表情や焼き色等個体差がありますので、写真で確認の上購入をお願いします。手作りのためピンホール(針で刺したような穴)や黒点、凹み、突起などがあります。製造工程上、作品の空洞部分に余分な欠片が入ってしまい振ると音がしますが、不良品ではありません。



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