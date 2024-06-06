※※ドレスデン　ウンターヴァイスバッハ　陶磁器　レースドール※※

☆ ウンターヴァイスバッハはドイツ， チューリンゲンに1882年設立の名窯 ハンドメイドの細かな細工が圧倒的な 存在感の美しい作品☆ 何分にも繊細なお品ですので数カ所 欠けがあります 画像⑥⑦⑧ 他にも見落としがあるかもしれません 特に目立つ物ではありませんが少し でも気になる方にはお勧め出来ません 以上現状理解の上御検討頂けましたら 幸いです☆ サイズ 横18cm奥行き12cm高さ21cm☆ 土日配送不可につき御了承下さいませ#マイセン#ヘレンド#リヤドロ種類...フィギュリン素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック,エレガント,姫系・フェミニン・ロマンチック



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