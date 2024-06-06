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※※ドレスデン　ウンターヴァイスバッハ　陶磁器　レースドール※※
商品番号 C57535815306
商品名

※※ドレスデン　ウンターヴァイスバッハ　陶磁器　レースドール※※
ブランド名 マイセン
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆　ウンターヴァイスバッハはドイツ，　　チューリンゲンに1882年設立の名窯　　ハンドメイドの細かな細工が圧倒的な　　存在感の美しい作品☆　何分にも繊細なお品ですので数カ所　　欠けがあります　画像⑥⑦⑧　　他にも見落としがあるかもしれません　　特に目立つ物ではありませんが少し　　でも気になる方にはお勧め出来ません　　以上現状理解の上御検討頂けましたら　　幸いです☆　サイズ　横18cm奥行き12cm高さ21cm☆　土日配送不可につき御了承下さいませ#マイセン#ヘレンド#リヤドロ種類...フィギュリン素材...陶器・磁器テイスト...アンティーク・クラシック,エレガント,姫系・フェミニン・ロマンチック
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