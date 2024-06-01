紫檀 花台　状態良い　最安値

天然木の花台です（黒檀or紫檀）香炉、盆栽、生け花、調度品等飾台になります実家から譲り受けました【サイズ】上の台:26.5cm×26.5cm程度下の台:18.5cm×18.5cm程度高さ:50cm程度状態は良いです！スレとかありますが、まだまだいけます！☆長期自宅保管と中古品にご理解頂ける方よろしくお願いします。



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