チャンセラーズヴィルの戦い ヴィンテージ ステンドグラス 最後の軍議 完璧な戦闘

#全てのステンドグラスはこちらからチャンセラーズヴィルの戦いヴィンテージステンドグラス最後の軍議完璧な戦闘グラスマスターズ社ティファニースタジオトロントファブリルガラスバカラサンルイクリストフルアールヌーヴォー天使マリアキリストディズニーアメリカ美術館カナダモネゴッホ犬猫窓ラッセントーマスキンケードフランクロイドライトマルクシャガールクリムトエミールガレドームナンシーマイセンセーブルピュイフォルカクリスタルガラスラリックインテリア飾りオブジェアンティーク好きにこちらは現在廃盤となったアメリカのグラスマスターズ社が、アメリカの著名な画家であるEverettBDFabrinoJulio(1843-1879)のTheLastMeeting(最後の会合)を題材としたヴィンテージ・ステンドグラスです。オリジナルの作品は1869年にEverettBDFabrinoJulioによって描かれました。1863年のチャンセラーズヴィルの戦いの夜に、アメリカ史上屈指の名称ロバート・エドワード・リー将軍と、南北戦争時代のアメリカ連合国（南部連合）の軍人トーマス・ジョナサン・ジャクソンが最後の軍議を行う姿が描かれた作品です。フラットなガラスに、透過性エナメルペインティングで彩色され表面に起伏があり、フレームは金属製です。そしてハンドメイド品で焼成処理を経ているので年月が経ったとしても色褪せることがありません。フレームの端に、(C)U.S.H.S1988madeinU.S.Aの文字が入っております。光に透かすと、驚くほど美しく、エレガントな色合いと存在感を見せてくれるステンドグラスです。グラスマスターズ社は、アメリカのバージニア州リッチモンドを拠点として名作の絵画や作品のレプリカ製作を行っており、ニューヨークのメトロポリタン美術館をはじめ、多くの美術館や博物館からレプリカの委託ライセンス生産を受け様々なショップで販売されていました。しかし残念なことに、2005年に閉鎖してしまいました。【寸法】幅 約32.8cm×23.5cm【状態】非常に美しい状態です。(ヴィンテージの御品です)



チャンセラーズヴィルの戦い ヴィンテージ ステンドグラス 最後の軍議 ...



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