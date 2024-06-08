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キャンドルホルダー　ろうそく立て　壁掛け　アンティーク　アイアン　インテリア
商品番号 G49106904830
商品名

キャンドルホルダー　ろうそく立て　壁掛け　アンティーク　アイアン　インテリア
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

横約49cm、高さ約33cmです。キャンドルはつけずに壁に飾っていました。
http://narcologia.ru/goods/slide602487.html
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