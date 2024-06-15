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商品詳細
数年前にアンティーク店にて購入いたしました。中古品になります。MidoribyFUJIKAの陶器製の貯金箱です。いつ頃の商品か分かりませんが、だいぶ年数の経った商品だと思います。※天使好きな方、インテリアとしていかがでしょうか？タバコは吸いません。お値下げもできますのでお気軽にコメントください。プチプチで梱包して宅急便にて発送いたします。#陶器貯金箱#昭和レトロ#MidoribyFUJIKA#アンティーク昭和レトロポップ宇山あゆみ 玩具 古い レトロ 昔 昔のお人形昭和レトロアンティーク・ヴィンテージ・ビンテージ・ミッドセンチュリー・フィフティーズ・アールデコ・カントリー・クラシック・モダン・レトロ・昭和レトロ・骨董・骨董品・蚤の市・朝市・古着・古着屋・古本・古本屋・古道具・古美術・コレクション・アイテム
http://narcologia.ru/goods/competitive970681.html
http://narcologia.ru/goods/message226927.html
http://narcologia.ru/goods/stair533000.html
Midori by FUJIKA 天使の貯金箱-
Midori by FUJIKA 天使の貯金箱-eastgate.mk
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Midori by FUJIKA 天使の貯金箱-
Midori by FUJIKA 天使の貯金箱 - 置物
Midori by FUJIKA 天使の貯金箱-
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Midori by FUJIKA 天使の貯金箱-
Midori by FUJIKA 天使の貯金箱-eastgate.mk
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Midori by FUJIKA 天使の貯金箱-
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