【入手困難】NEW ERA サンディエゴ パドレス ツートン59FIFTY

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYMLBSANDIEGOPADRESALLSTARGAME1978TWOTONE◯カラーワインレッド×ブラウンつば裏グレー◯サイズ73/8(58.7cm)or1/2他サイズご希望でしたらコメントください！◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでの発送になります(^^)#MLB#サンディエゴ#パドレス#SanDiego#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#amotyshop
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