【新品】YAECAヤエカ初期ロゴ刺繍日本製 差し色に！ウールロングブリムキャップ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。✴️商品情報・ブランド:YAECAヤエカ・カラー:レッド系・形:キャップ・素材:ウール100%・生産国:日本製・表記サイズ:フリーサイズブリム幅8cm・着用回数:試着のみ・コンディション:新品未使用品自己用購入の為タグは処分済み●簡易包装での発送ですのでご了承ください。●その他、注意事項： ⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #woon_shop #woonの帽子屋さん 写真をご確認の上、新古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ご購入前にプロフィールをご一読ください。よろしくお願い致しますm(__)m✴️こちらの商品は他サイト/アプリでも出品しており突然削除する場合がございます。お早めのご検討をよろしくお願いいたします。AURALEEオーラリーCOMOLIコモりYAECAヤエカMARKAWAREマーカウェアCURLY\u0026CoカーリーA.P.C.アーペーセーFRANKLEDERフランクリーダーARTS\u0026SCIENCEアーツアンドサイエンスNOCONTROLAIRノーコントロールエアー2-tacsツータックスbukhtブフトEELイールHonorGatheringオナーギャザリングAUGUSTE-PRESENTATIONオーギュストプレゼンテーションURUウルなどが好きな方にオススメです♪
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